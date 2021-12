'And Just Like That': Un anuncio de la criticada bici estática recupera a ESE personaje con un mensaje de Ryan Reynolds

'And Just Like That', la nueva miniserie que continúa la historia de 'Sexo en Nueva York' tantos años después, ya se ha estrenado en HBO Max con sus dos primeros capítulos que han dejado en shock a todos los fans.

Si ya te has puesto al día (y si no, ¡huye!) sabrás que al final del primer episodio nos esperaba una impactante sorpresa en forma de la muerte de John Preston, el querido Mr. Big y marido de Carrie Bradshaw.

Big se queda en casa completando una sesión en la bici estática Peloton, a la que parece haberse enganchado mucho durante la cuarentena. Pero tras terminar el entrenamiento e ir a ducharse, sufre repentinamente un infarto que le deja tirado en el suelo del baño hasta que llega Carrie, y acaba muriendo en sus brazos.

Ahora bien, la marca Peloton y lo ocurrido con la bici estática justo antes de su problema de corazón ha dado mucho que hablar en los últimos días e incluso ha afectado negativamente a las acciones de la marca.

Pero con una idea publicitaria que ha dejado a todos los fans con la boca abierta la famosa bici estática se ha pasado Internet. Hace unas horas Peloton publicaba un anuncio donde aparece el propio actor, Chris Noth, y claman "¡está vivo!". Puedes verlo en el vídeo de arriba.

El actor aparece junto a su instructora en la serie, Allegra, comentando que quieren hacer otra sesión en sus fantásticas bicis. Además, una voz en off, que no es nada menos que del gran Ryan Reynolds, recita los beneficios para la salud de Peloton y acaba confirmando que Noth está vivo para tranquilizar a los clientes.

"And Just Like That... he's alive", escribían en el tuit que es ya viral con la "resurrección" de Big.

"No-spoiler alert", bromeaba también el propio Reynolds en sus redes al compartir el vídeo, que parece haber sido producido por su compañía Maximum Effort.