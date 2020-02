'Anatomía de Grey' es una de las series más longevas de la televisión y por su reparto han ido y venido muchos actores, pero su núcleo de protagonistas originales se ha visto recientemente reducido a uno: Ellen Pompeo (Meredith Grey), tras el inesperado abandono de Justin Chambers.

El actor, que ha dado vida a Alex Karev durante más de 300 capítulos en el drama médico, anunció su salida de la serie hace apenas un mes pillando por sorpresa a todos los fans.

Aún se desconocen los motivos reales de su abrupta salida sin haber rodado un cierre para su querido personaje, aunque estas fueron las palabras con las que el actor rompió su silencio.

Ahora, el mayor misterio es qué ocurrirá en todas sus tramas abiertas para justificar su ausencia. El último capítulo emitido de la serie, 'Save the last dance for me', ha empezado a dar pistas de por dónde podría ir la historia y la indignación de los fans no se ha hecho esperar.

Se trata del momento en el que Jo, mujer de Karev, habla con Amelia sobre sus preocupaciones con su marido, que supuestamente está en Iowa visitando a su madre.

"Alex no responde a mis llamadas. Dice que está pasando por algo y que necesita tiempo, y si no le conociera pensaría que se está vengando por cuando yo necesité tiempo. Pero sé que él nunca haría eso así que... Lo siento, estoy muy ansiosa y me desvío cuando me pasa".

Parece que van a volver a introducir problemas en el matrimonio de Jo y Alex para justificar su marcha. A estas alturas, ¿no sería mejor una trágica muerte fuera de cámara como manda el sello de identidad de la serie?

