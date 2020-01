La vuelta de 'Anatomía de Grey' después del gran cliffhanger que nos dejó en Navidad ha estado eclipsada por otra razón aún más triste: el sorprendente abandono de Justin Chambers de la serie.

El actor, que lleva más de 16 años dando vida al doctor Alex Karev, se pronunció hace unos días y ha salido de la serie por la puerta de atrás y sin haber grabado un cierre para su personaje.

Ahora el capítulo 'Help me through the night' ha tenido que justificar la ausencia de su protagonista, aunque de momento no es una explicación definitiva.

Mientras que el resto del hospital lidia con el fatídico accidente ocurrido en el bar que frecuentan, Jo, mujer de Karev, revela que Alex sigue en Iowa visitando a su madre.

Por el momento no parece que la visita de Karev esté girando hacia algo grave, pero esto es 'Anatomía de Grey' y los fans ya saben que de una manera u otra la despedida definitiva del personaje no va a ser fácil, y más sin Chambers para despedirse de nadie.

