'American Horror Story' ficha a la actriz Leslie Grossman

Ryan Murphy ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram de la actriz Leslie Grossman con un mensaje en el que confirma su incorporación a la séptima temporada de 'American Horror Story', la serie de FX.

No es la primera vez que el director y la actriz coinciden. Ya han trabajado juntos anteriormente en el capítulo piloto de 'The New Normal'. Otra de las series donde trabajaron juntos fue en 'Popular' donde la actriz interpretó el papel de la animadora Mary Cherry.

Esta no ha sido la única novedad que el creador de la serie de FX ha adelantado a través de su cuenta de Instagram. Hace unos días Ryan Murphy publicó una fotografía de lo que podría ser una extraña criatura que aparecerá en la próxima temporada. En la imagen se puede apreciar una especie de cara de elefante con una sonrisa de payaso macabra que podría tratarse de un disfraz.

La séptima temporada se centrará en las últimas elecciones de EEUU. Evan Peters repetirá como parte del elenco de actores donde le veremos interpretando a un personaje similar al de Ivanka Trump.

Otros de los actores que veremos en esta nueva temporada serán Sarah Paulson, Billie Lourd y Billy Eichner.