American Film Institute publica su lista con las 10 mejores series de 2015

'The Walking Dead' o la ya difunta 'Mad Men' no se encuentran entre lo mejor del año para el American Film Institute (AFI). Desde 1998, esta institución estadounidense publica su lista con lo mejor del año tanto en cine como en televisión y se convierte en uno de los rankings más esperados del año.



Series recién llegadas como 'Mr. Robot' o veteranas como 'Fargo' o 'Juego de Tronos', están incluidas en la lista de las diez mejores series del año para el American Film Institute (AFI), que también ha decidido dar un premio especial a 'Mad Men' en el año de su adiós.



Al tradicional listado que cada año elabora el AFI se añade en esta ocasión un reconocimiento especial para 'Mad Men' por sus "relevantes contribuciones al legado cultural de América durante nueve años". "En la historia de los premios AFI, ningún otro programa de televisión se ha llevado tantos honores", resalta el instituto en su página web.



La serie fue incluida durante siete años consecutivos en la lista del AFI de las mejores serie de año. En este 2015, entre las elegidas está una de las series sorpresa del año, el "thriller" tecnológico 'Mr. Robot', y otras ya asentadas como 'Juego de Tronos', que sigue aumentando su audiencia, o 'Fargo', que ha conseguido saltar con éxito del cine a la televisión.



También está en la lista 'Better call Saul', el 'spin-off' de 'Breaking Bad'; la intriga de espías de 'Homeland', que ha recuperado este año parte del terreno perdido; o 'The Americans', también de espías, pero de la Guerra Fría. La serie ambientada en el mundo musical 'Empire' (Fox), la familiar 'Black-ish', la telerrealidad que centra 'UnREAL' y la comedia 'Master of None' (Netflix) completan la lista.