AMC renueva por una tercera temporada 'Fear The Walking Dead'

'Fear The Walking Dead' acaba de estrenar su segunda temporada, pero ya tiene asegurado su regreso la próxima temporada. La cadena AMC ha anunciado que la serie tendrá una tercera temporada.



El 'spin off' de 'The Walking Dead', la serie de más éxito de AMC, tan sólo ha emitido un capítulo de su segunda temporada. El regreso de 'Fear The Walking Dead' fue visto por 6,6 millones de espectadores en EEUU.



Sobre la tercera temporada de la ficción sólo se sabe que tendrá 16 episodios y que se estrenará en 2017.