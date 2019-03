AMC o el mal negocio de hacer buenas series

La cadena AMC se ha hecho mundialmente conocida gracias a series de calidad como 'Mad men', 'The Walking dead' o 'Breaking bad'. Sin embargo, los problemas financieros por los que pasa la cadena le traen más de un dolor de cabeza.



Primero fue 'Mad men'. La aclamada serie sobre publicistas estuvo paseándose por el limbo de la renovación o la cancelación al finalizar su cuarta temporada. A pesar de sus buenas cifras de audiencia y los premios y nominaciones -tiene 19 nominaciones para la próxima ceremonia de los premios Emmy-, las negociaciones entre su creador y la cadena AMC acabaron por atrasar el estreno de la quinta temporada al año 2012.



Después vino la inesperada marcha del creador de 'The Walking dead', Frank Darabont, que hace unos días dejaba la serie supuestamente por no haberse adaptado del todo a la producción de una serie para televisión.



Y ahora, le ha tocado a 'Breaking bad', cuyo destino podría verse muy afectado si la cadena acaba reduciendo el presupuesto de la misma para emitir menos capítulos en su quinta -y puede que última- temporada.



Sony, la productora de la serie, no está dispuesta a este recorte por lo que habría ofrecido la emisión de 'Breaking bad' a otra cadena. Sin embargo, las recientes declaraciones de su creador, Vince Gilligan, sobre la posibilidad de que la serie finalice con la quinta temporada, han ahuyentado a los interesados.