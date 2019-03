AMC da carta verde a la tercera temporada de 'The Walking Dead'

Rick Grimes puede ir preparando sus mejores armas porque va a tener apocalipsis zombie para rato. La cadena AMC acaba de anunciar que 'The Walking Dead' tendrá una tercera temporada. "Estamos encantados de anunciar que 'la muerte' seguirá viviendo". Así lo ha anunciado Charlie Collier, el presidente de la cadena de televisión por cable encargada de producir el programa.



"Estamos muy agradecidos a todos, a los que están delante y a los que están detrás de la cámara, porque están haciendo de 'The Walking Dead' una experiencia única. Estamos muy orgullosos de seguir cosechando récords de audiencia en todo el mundo", ha explicado Collier.



"THE WALKING DEAD ES UN EVENTO GLOBAL"

El presidente de la cadena estadounidense ha destacado que AMC continuará trabajando conjuntamente con Fox International Channels (FIC), vía por la que se distribuye la serie a nivel mundial. "Hacernos socios de AMC en 'The Walking Dead' fue arriesgado pero, al mismo tiempo, la decisión más fácil que hemos tomado", ha destacado Sharon Tal Yguado, parte del equipo de programación de FIC.



"La serie ha sido tratada como un evento global desde el primer día y no solo como ha cambiado el modelo tradicional de televisión sino también la experiencia televisiva de nuestros espectadores. Ahora es oficialmente una adicción mundial con millones de seguidores alrededor del mundo esperando más y más. Y estamos encantados de dárselo", ha señalado Yguado.



Solo en Estados Unidos la serie inspirada en los comics de Robert Kirkman y Tony Moore consiguió más de siete millones de espectadores durante el estreno de la segunda temporada, el domingo 16 de octubre, once millones de espectadores si se le añaden la redifusión del mismo.