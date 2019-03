AMC cancela 'The Killing'

La pareja de agentes formada por Linden y Holder ya no volverá a investigar ningún caso más. Descubrieron quién mató a Rosie Larsen y hasta aquí su historia. Al menos así lo ha decidido la cadena de cable AMC, que según ha anunciado este fin de semana no renovará 'The Killing' por una tercera temporada.



'The Killing', basada en la ficción danesa 'Forbrydelsen', ha sido cancelada por AMC tras "muchas deliberaciones", según un comunicado emitido por la cadena.



La primera temporada de la serie tuvo éxito de audiencia y crítica, con nuemarosas nominaciones a premios tan importantes como los Globos de Oro y los Emmy. Pero con la segunda temporada, la audiencia cayó un 30% y pasó a registrar 1,5 millones de espectadores en el episoido final.