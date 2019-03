AMC cancela (¡otra vez!) 'The Killing'

Ni el acuerdo con Netflix ha convencido a AMC para que 'The Killing' regrese de nuevo a su parrilla. La serie que resucitó para una tercera temporada no volverá a la cadena de cable para una cuarta entrega.



La candena AMC ha anunciado la cancelación de la serie 'The Killing', según informa Deadline. La ficción terminará con la tercera temporada, que ya fue una sorpresa.



No es la primera vez que 'The Killing' se da por cancelada. La cadena AMC ya anunció que no renovaba la serie al término de la segunda temporada, pero un acuerdo con Netflix hizo posible que continuara.



"Hemos tomado la difícil decisión de no seguir adelante con la cuarta temporada", dice la cadena en un comunicado que recoge el portal Deadline. "Queremos dar las gracias a nuestros socios en Fox TV, a su creador, Veena Sud, a un reparto fantástico y a los fans", añaden.



El drama, basado en la serie danesa 'Forbrydelsen' gira en torno a dos detectives de Seattle, Linden y Holder (interpretados por Mirelle Enos y Joel Kinnaman), que tratan de resolver el asesinato de una adolescente, Rosie Larsen.