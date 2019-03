Alyssa Milano de 'Embrujadas' habla abiertamente sobre su trastorno mental y de cómo inició el #MeToo

Conocida por interpretar a Phoebe en 'Embrujadas', Alyssa Milano es una de las integrantes de la nueva explosiva serie de Netflix, 'Insaciable'. En una reciente entrevista en Build y que recoge Yahoo, Milano confesó como es vivir con una enfermedad mental y como se unió al movimiento feminista #MeToo a través de Twitter. La publicación en cuestión causó mucho revuelo ya que fue de las primeras en pronunciarse contra el abuso sexual. En él, la actriz escribió" Si has sido acosada o agredida sexualmente escribe 'MeToo', como respuesta a este tweet".

La actriz comentó que todo surgió después de las masivas acusaciones a Harvey Weinstein por acoso sexual. "No había nadie con quien hablara que no hubiera sido acosado o abusado y cualquier nivel intermedio, eso me entristeció mucho". "Un día después del trabajo, regresé a casa con mis hijos, miré a mi hija, ella estaba durmiendo en mi cama, se me caen las lágrimas solo de pensarlo, simplemente recé a Dios, por favor, que esto nunca afecte a mi hija".

Esa misma noche, la intérprete encontró una publicación en Twitter de Tarana Burke que decía: "Si todas las mujeres que han sido sexualmente acosadas o atacadas escriben 'Me Too' como estado, podríamos darle a la gente una idea de la magnitud del problema". Milano se abrió al contar que gracias a este movimiento se sentía segura de contar su propia historia. "Estar rodeada de estas mujeres y tener esa conversación y sentir realmente que estaba en un lugar seguro para contar mi propia historia, inspiró que compartiera la publicación".

Precisamente, 'Insaciable' le ha ayudado a hablar abiertamente no solo sobre el acoso sexual, sino sobre su ansiedad y depresión, dos trastornos con los que le ha costado mucho llevar una vida normal.

"Tener enfermedades mentales y trastornos de ansiedad y ser actriz es muy complicado, sientes constantemente que estás recurriendo al trauma para llegar a las emociones. Simplemente tienes que aprender a saber cómo lidiar con eso" admitió Milano.

Cuando preparaba su papel como Coralee Armstrong en 'Insaciable' sintió que tenía que esconder su ansiedad porque "no está bien vista por la sociedad". Fue entonces cuando escribió un ensayo para Time sobre como llegar a un acuerdo con su trastorno de ansiedad. "Sentí que era el momento adecuado para ser honesta. Y Dios mío, me sentí mucho mejor después", concluyó Milano.