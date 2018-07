Almería recibe los primeros decorados de la sexta temporada de 'Juego de Tronos'

Almería comienza a acoger los primeros materiales que se utilizarán en la grabación de la sexta temporada de 'Juego de Tronos'. El escenario elegido es el paraje de El Chorrillo de Sierra Alhamilla, en el municipio almeriense de Pechina.



"Ya están descargando y se han colocado oficinas prefabricadas", afirmaba Juan Manuel López, alcalde de Pechina. El alcalde afirma que existe muy buena relación con la productora, aunque se ha mostrado "muy hermética" a la hora de explicar qué tipo de escenas se rodarán.



El decorado principal estaría relacionado con la construcción de "un gran templo", afirmaba López. Además, ha celebrado la repercusión mundial que tendrá Pechina una vez se emita la serie, así como la creación de empleo que está generando la grabación. "La venida de un rodaje viene como agua de mayo para paliar la situación de algunas familias", explicaba el alcalde.



Las fechas oficiales sitúan al set de rodaje de 'Juego de Tronos' en Almería entre los días 10 y 23 de octubre. Se prevé que se ruede alguna guerra en esta localización, pues el casting buscaba hombre más voluminosos.



Almería no es la única provincia que acogerá la grabación de la sexta entrega de la serie. El faro de Mesa Roldán podría ser una de las torres de Antigua o, según los seguidores de la serie, la Torre de la Alegría. El castillo de Zafra es otra de las localizaciones que está generando mucha expectación entre los seguidores de la serie, que ya han comenzado a elaborar sus propias teorías.



Los parajes no son los únicos que intrigan a los seguidores. Muchos de los personajes de la serie acabaron la quinta temporada de forma inesperada y son muchas las dudas que se han creado en torno a ellos, como ocurre con Maisie Williams.



¡Cuidado! Si no has terminado de ver la quinta temporada, a partir de aquí, puede haber spoilers.



La actriz que da vida a Arya Stark subió a las redes sociales unas fotos en las que aparecía con unas almohadillas debajo de los ojos y, como pie de foto, la Williams explicaba que las utilizaba después de llevar puestas las lentillas que producen el efecto de estar ciega. Por lo tanto, las fotos parecen confirmar que en la sexta temporada, su personaje Arya Stark seguirá sin poder ver.

aftermath of blind contacts. 😶 Una foto publicada por @maisie_williams el 11 de Ago de 2015 a la(s) 2:15 PDT



La sexta temporada de 'Juego de Tronos' se estrenará en abril de 2016, momento en el que podremos descubrir qué papel tienen los parajes españoles en la serie de HBO.