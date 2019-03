Alec Baldwin, ¿en 'The Good Wife'?

Margulies ha ido al grano y en una entrevista promocional en 'The Hollywood Reporter' ha confesado que ella quiere "que Alec esté en la cuarta temporada". "Anoche Alec me comentó que él quiere estar en la serie así que rápidamente empecé a mandar e-mails a los productores", confesó la actriz.



"Mi ayuda a la serie consiste en esto. Mi conexión con todo es decir a un guionista: ¿Qué puedes escribir para este u otro personaje?". Y así parece que ha sido también la llamada de Margulies para que contraten a Baldwin.



No es la primera vez que la protagonista del drama de la CBS 'enchufa' a un amigo. Durante una fiesta de Halloween en la que coincidió con ella, Matthew Perry consiguió su papel en 'The Good Wife' sólo con confersarle que le encantaba la serie.



"Si me dices que te encanta yo te aseguro que hago algo para que estés", le dijo la antigua protagonista de 'Urgencias' al ex de 'Friends'. Dicho y hecho, según cuenta Margulies, ella llamó al día siguiente a los productores y a él le dieron el papel.



La protagonista de la exitosa serie de la CBS también habló de lo que le va a deparar esta cuarta temporada a su personaje. "Estoy muy intrigada por lo que va a pasar entre ella y su marido, y cómo este matrimonio político va a seguir adelante".



La serie protagonizada por Margulies y Chris Noth se adentra ya en cu cuarta temporada y seguirá teniendo secundarios de lujo como Michael J. Fox o Martha Plimpton, una de las niñas de 'Los Goonies'.