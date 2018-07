El actor Alec Baldwin protagonizará un drama político que prepara la cadena de cable HBO. El piloto de esta ficción, de la que se desconoce el nombre, empezará a rodarse en Nueva York a partir de septiembre y por el momento sólo se conoce que Baldwin se encargará también de la producción junto a Cary Brokaw.



Baldwin aseguró a Deadline que tanto él como Brokaw llevan años detrás de este protecto, pero que se distrajo con la comedia '30 Rock', con la que obtuvo dos Emmy, tres Globos de Oro y siete premios SAG.



En este nuevo proyecto, Baldwin dará vida a Joe Byrne, un empresario millonario, divorciado y obsesionado con las mujeres que deberá tener cuidado para que no salgan trapos sucios tras ser elegido alcalde de Nueva York.



Se trata de una ficción con muchas posibilidades de salir adelante ya que HBO debería pagar una importante multa al actor y a la productora en caso de no emitir una primera temporada completa.



Pese a ser un drama político, no tendrá parecido con la exitosa 'House of Cards', ya que según sus responsables, la serie no tendrá unos personajes tan oscuros y se asemejará más a los episodios más ligeros de 'Los Soprano'.