Adiós a Samantha: 'Sexo en Nueva York' podría volver en forma de miniserie pero sin Kim Cattrall

'Sexo en Nueva York' terminaba en el año 2004 tras 6 temporadas pero poco después sus protagonistas volverían a la gran pantalla con dos películas. En los últimos años se esperaba que la historia de este grupo de amigas culminara con una tercera entrega pero las desavenencias de Kim Cattrall con Sarah Jessica Parker lo han hecho imposible.

Ahora, 'Page Six' ha informado que 'Sexo en Nueva York' podría volver en forma de miniserie para HBO Max pero no contará con el personaje de Samantha, o lo que es lo mismo Kim Cattrall no estará en este regreso.

Hace un tiempo Sarah Jessica Parker hablaba para 'EW' sobre lo interesante que sería ver a estos personajes con los cambios actuales de la sociedad: "Me gustaría ver dónde están todos. Tengo curiosidad, el mundo ha cambiado incluso desde la película... la tecnología y las redes sociales". decía. Para añadir: "la política sexual y el movimiento #MeToo y Time's Up... creo que Carrie Bradshaw estaría tan codiciosa de compartir sus sentimientos y pensamientos"

Así, la ficción volvería con sus tres protagonistas, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, menos Kim quien ya dejó claro en el pasado que no estaba dispuesta a volver y que era "una decisión empoderada en mi vida de terminar un capítulo y comenzar otro".

Además, recordamos que en el año 2018 Cattrall publicó un tajante mensaje donde aseguraba que Parker no era su amiga después de que Sarah le mandara un mensaje de condolencias tras la muerte de su hermano: "Su contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que era realmente entonces y ahora. También dijo a través de Instagram: “Déjame dejar esto MUY claro. (Si aún no lo he hecho) No eres mi familia. No eres mi amiga".

Seguro que te interesa:

Así es el hijo de Sarah Jessica Parker quien acaba de cumplir 18 años y es clavado a la actriz de 'Sexo en Nueva York'