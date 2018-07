Adele e Idris Elba lideran las nominaciones a los Bafta de televisión

Tras ganar recientemente cuatro premios Brit de la música británica, la intérprete de 'Hello' ha recibido su primera nominación a los Bafta de Televisión por el programa 'Adele at the BBC', que celebró su vuelta a los escenarios con su exitoso último trabajo '25. La cantante londinense competirá contra 'Britain's Got Talent', 'Strictly Come Dancing' y 'TFI Friday: Anniversay Special'

Otro favorito es Idris Elba, que opta a mejor actor por su interpretación en la serie 'Luther' (papel por el que ya ganó un Globo de Oro en 2014) y en la que se pone en la piel de un detective que trabaja en la Unidad de Crímenes Graves de Londres.

Elba se enfrentará en su categoría a Ben Whishaw por 'London Spy', Stephen Graham por 'This is England 90' y Mark Rylance por 'Wolf Hall'.

La serie histórica de la BBC sobre el reinado de Enrique VIII, 'Wolf Hall', se presenta como la máxima favorita a abatir al contar con cuatro nominaciones, a la que le siguen la comedia 'Peter Kay's Car Share' y el drama 'This is England 90' con tres nominaciones cada una.

Con cuatro nominaciones (mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor serie de drama), la serie de la BBC2 'Wolf Hall' está basada en las novelas homónimas de Hilary Mantel sobre el reinado de Enrique VIII, visto por los ojos de su asesor Thomas Cromwell, papel que interpreta Rylance.

'Wolf Hall' tendrá que hacer frente en la categoría más preciada de los Bafta de TV a la producción de ciencia ficción 'Humans', a la historia inspirada en unos ladrones de los Balcanes 'The Last Panthers', y a 'No Offence', que se centra en el asesinato de un grupo de chicas con Síndrome de Down.

Entre las sorpresa de la lista destacan las nominaciones a las leyendas del cine británico Ian McKellen y Tom Courtenay, que se podrían llevar a casa la estatuilla por mejor secundario por 'The Dresser' y por 'Unforgotten' respectivamente. La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el domingo 8 de mayo en el Royal Festival Hall de la capital del Reino Unido.