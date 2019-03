Adam Davidson será el director del 'spin off' de 'The Walking Dead'

El 'spin off' de 'The Walking Dead' empieza a tomar forma. Según informa el portal Deadline, la grabación del episodio está prevista para este año, aunque se desconoce cuando. Pero lo que sí anuncia la web es el director del piloto. Será Adam Davidson, ganador de un Oscar por el corto 'The Lunch Date' y que ya ha dirigido series como 'Fringe', 'Kingdom' y 'Hell on Wheels'.



Todavía no se sabe quién se encargará del guión ni que actores participarán en la serie pero lo que es seguro es que la trama se desarrollrá en un lugar diferente que en 'The Walking Dead'.



'The Walking Dead' ha arrancado su quinta temporada con "No Sanctuary" y "Strangers", dos impactantes episodios que reflejan la evolución de la ficción y con los que se ha batido el récord de audiencia: más de 17 millones de espectadores en EEUU. En España, el primer episodio consiguió un 2,1% de share en Fox España y fue el estreno más visto de la historia de la serie.