Acusan a 'American Horror Story' de plagiar un tatuaje

Rick Genest, conocido como Zombie Boy, es un modelo canadiense famoso por su distintivo tatuaje con el que simula ser un esqueleto. En uno de los capítulos de la primera temporada de 'American Horror Story' un estudiante caracterizado de forma casi idéntica al modelo, a quien daba vida Evan Peters (Kick-Ass), protagonizó un tiroteo en un instituto antes de suicidarse.



La ficción ha sido emitida en decenas de países, por lo que Fox se exponía a una demanda multimillonaria por infracción de los derechos de imagen del modelo. Además, habría sido muy costoso eliminar la caracterización del personaje para futuras emisiones de dicho capítulo. Finalmente, los abogados de Fox y de Genest han llegado a un acuerdo para evitar el pleito, que podría haber supuesto un gran desembolso para la cadena.



Genest ha declarado a The Hollywood Reporter que "Fox no contactó conmigo para dar mi permiso de lo que yo considero que es el uso de mi body art". "Sin embargo, soy consciente de que no hubo intención de relacionarme a mí con el personaje y estoy contento de que hayamos podido llegar a un acuerdo", ha añadido.



La cadena Fox ha decidido no hacer declaraciones al respecto. 0American Horror Story0 ha cosechado un gran éxito con su primera temporada. Ha sido nominada a varios premios y Jessica Lange ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de reparto por dar vida a uno de los personajes de la ficción.



La segunda temporada de la serie se estrenó ayer en Estados Unidos y supone un giro de 360 grados en el argumento. La nueva temporada se titula 'Asylum' y tiene lugar en el año 1964 en un asilo para dementes. Jessica Lange repite en la segunda temporada, pero interpretará un papel diferente: deja atrás a Constance para ponerse el hábito de una monja.