El actor de 'Rebelde Way' que se ha estrenado en el teatro erótico

La serie argentina 'Rebelde Way' triunfó tanto dentro como fuera de sus fronteras y los actores de la ficción se dieron a conocer por todo el mundo catapultando así sus carreras. Benjamín Rojas (Pablo, Luisana lopilato (Mía), Camila Bordonaba (Marizza) y Felipe Colombo (Manuel) eran los protagonistas, aunque muchos otros actores completaban el reparto de esta serie tan coral.

Uno de los papeles más recordados era el de Nacho, interpretado por Agustín Sierra, quien era solo un niño cuando fue elegido para la ficción. Tras el final de 'Rebelde Way' el actor continuó con su andadura profesional apareciendo en muchas otras ficciones como 'Chiquititas', 'Rincón de Luz', 'Floricientas' y 'Casi Ángeles'.

Ahora, Sierra con 28 años ha dado un salto cualitativo a su carrera y se ha estrenado en el teatro erótico dando vida a un stripper en la obra 'Sex, viví tu experiencia'. "Nunca había abordado el tema del sexo en lo profesional", explica Agustín al medio 'Teleshow'.

"Me encuentro en un proceso de cambios y de hacer cosas para un público más adulto", añade el actor al mismo medio.

Agustín termina diciendo que se entrega en cada escena de la obra y no teme al desnudo pues es parte de su trabajo: "Doy todo. En esta temática, el límite es muy finito y depende de lo que proponga en cada escena: si uno está de acuerdo con lo que hay que contar y no es grotesco, no hay ningún problema. El desnudo es parte de esto".

