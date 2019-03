El actor Kevin Mchale podría copresentar el programa 'The X Factor'

En plenos preparativos parece que todo marcha sobre ruedas pero algo fundamental todavía no se sabe. Y es que, a menos de un mes para el arranque de la segunda temporada de 'The Factor X' en la cadena Fox, todavía no se conoce quién va a ser el copresentador del programa.

Los posibles candidatos al puesto de presentador no han dejado de surgir. Pero, entre los nombres que se barajan, el más sonado es el del actor Kevin Mchale, conocido por su papel de Artie en la serie 'Glee'. Recientemente se le vió presentando la gala de los 'Teen Choice Awards' junto a Demi Lovato y, precisamente esta última, es uno de los fichajes para esta nueva edición. Por lo visto, el productor ejecutivo del programa, Simon Cowell, quedó encantado con el trabajo que realizó McHale en la gala y está muy interesado en la participación del actor en el programa.

Por el momento no hay nada claro, solo el tiempo -que no va a ser muy largo pues la segunda temporada se estrena en septiembre- revelará quién será el afortunado.