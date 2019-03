Para abrir boca... las primeras imágenes de las series extranjeras del momento

Terminar una temporada de una serie con un final sorprendente, inesperado y muy jugoso encanta y desespera a sus seguidores. Los conocidos 'cliffhangers' convierten a los fans de series como 'Fringe' o 'The Walking Dead' en expertos rastreadores de imágenes y 'spoilers' vía Internet. Mucha culpa la tiene la desaparecida 'Lost', que en cada nueva imagen promocional incluía innumerables pistas sobre la nueva temporada.



Como conocí a vuestra madre cuenta con una legión de seguidores por todo el mundo. Ya saben que en la octava temporada conocerán (¡por fin!) quién es la madre de los hijos de Ted Mosby. Lo que no se sabía aún es cómo arrancará la séptima temporada. Hasta ahora: CBS ha publicado en su web fotos de un apasionado baile entre Robin y Barney...



Otra serie que terminó de forma impactante fue Downton Abbey: el inicio de la Primera Guerra Mundial. Como ya adelantaron algunos miembros de la serie, la familia Crawley se verá afectada por la guerra: la pequeña Sibyl viste el uniforme de enfermera en la primera foto promocional de la segunda temporada de la ficción de la ITV.



Muchos más zombies. 'The Walking Dead' vuelve con nuevas intrigas y ataques de muertos vivientes. ¿Descubriremos en la nueva temproada de la serie de la AMC el origen de este apocalipsis?



Otra vuelta muuy esperada por los fans es 'Fringe', que renovó 'in extremis' para una cuarta temporada. Esta nueva tanda de capítulos puede ser la definitiva y llega cargada de especulaciones tras el final de la tercera. Para empezar, hace unos días se conoció que el título del primer capítulo sería "A sort of homecoming". Ha dado tiempo para que los fans especulen sobre este título, hasta que se ha conocido que no será ése, sino éste: "Neither Here Nor There" ("Ni aquí ni allí"). Ahora, vuelta a especular sobre el arranque de la serie en otoño y sobre el cartel promocional, que da para muchas hipótesis.



Margaret Schroeder del brazo de Nucky Thomson. La superproducción de la HBO Boardwalk Empire presenta su nueva temporada bajo la frase "Know who's behind you" ("Conoce quién está detrás de ti"). Parece que las cosas se le complican a Steve Buscemi...



Ted Danson dirigiendo al equipo de 'CSI', James Spader como el nuevo jefazo de 'The Office', el funeral de Charlie Harper y una Alicia Florrick muy sexy... La próxima temporada de series llega cargada de sorpresas. ¿Preparados?