Aaron Sorkin confirma el regreso de 'El ala oeste de la Casa Blanca'

"La serie tiene un legado". Con esta frase, Aaron Sorkin ha confirmado que se encuentran en conversaciones serias sobre el regreso de 'El ala oeste de la Casa Blanca'. La serie protagonizada por Martin Sheen se emitió en la cadena NBC entre 1999 y 2006.

En un episodio reciente del podcast The West Wing Weekly, el actor Bradley Whitford, que interpretó a Josh Lyman en la serie, le preguntó a Sorkin si "consideraría traer algunos personajes" para un revival de la ficción.

"Increíblemente, la serie tiene un legado. Lo último que querría dañar eso, así que si se me ocurre una idea que funcionara, entonces sí", ha confesado Sorkin. En una entrevista para The Hollywood Reporter, el guionista contó que le gustaría contar con Sterling K. Brown ('This is Us') para interpretar al presidente de EEUU.

"Sterling K. Brown sería el presidente y habría un problema, una emergencia, una situación delicada sobre una posible guerra, y Bartlett, ya retirado, sería consultor de la misma forma que Bill Clinton solía pedir consejo a Nixon", dijo Sorkin.