¿Veremos una nueva temporada de 'El Ala Oeste de la Casa Blanca' con Sterling K. Brown como presidente?

En una conversación con The Hollywood Reporter, el guionista Aaron Sorkin explicó que tenia el candidato perfecto para interpretar al presidente de 'El Ala Oeste de la Casa Blanca' si la serie volviera con una nueva entrega. Y el actor elegido por Sorkin sería Sterling K.Brown. No es de extrañar, ya que el intérprete lleva dos ediciones ganando el premio Emmy, primero por 'American Crime Story' y después por 'This is us'.

Lo que los fans no se esperaban es que Sterling K. Brown estuviera más que encantado de aceptar el papel.

"Sterling K. Brown sería el presidente y habría un problema, una emergencia, una situación delicada sobre una posible guerra, y Bartlett, ya retirado, sería consultor de la misma forma que Bill Clinton solía pedir consejo a Nixon", dijo Sorkin, creador de la serie ganadora de cuatro Emmys a la mejor serie dramática.

Serling K.Brown | 'Black Panther'

El canal NBC, responsable de la serie, ya le ha hecho una oferta a Sorkin para retomar la serie política cuando quiera aunque aún no han llegado a un acuerdo. El equipo de Sorkin sólo tiene claro una cosa: si se adentraran otra vez en 'El ala Oeste de la Casa Blanca', no meterían ningún sucedáneo de Donald Trump entre los personajes. "Trump es exactamente lo que parece: un hombre verdaderamente tonto con un desorden psiquiátrico observable", dijo Richard Schiff, actor que interpretó a Toby Ziegler en la serie.

Pero hay algunos obstáculos que impiden a Aaron Sorkin recuperar la serie. El primero es que está muy ocupado tras escribir y dirigir 'Molly's Game' con Jessica Chastain. Y también está preparando un biopic sobre Lucille Ball para Amazon con Cate Blanchett como protagonista. Otro proyecto en el que está planteando participar es en la adaptación de 'Algunos hombres buenos' con Alec Baldwin de protagonista.