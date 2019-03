Aaron Paul pide que vuelvan los muñecos de 'Breaking Bad' a Toys 'R Us

No te metas con Jesse Pinkman. Aaron Paul ha defendido en su cuenta de Twitter las figuras de 'Breaking Bad', que recientemente ha retirado de sus estanterías Toys 'R Us tras la petición de una madre, que se quejó porque no eran una buena influencia para los niños.



"Espera, ¿Toys 'R Us retira las figuras de 'Breaking Bad' de sus estanterías y todavía venden Barbies? Hmmm... Me pregunto ¿qué es más dañino?", comentó en Twitter el actor. Aaron Paul también compartió un enlace a la web Change.org en el que se pide que la cadena de juguetes siga vendiendo las figuras de la serie de AMC y otras colecciones adultas en sus tiendas y web.

Wait, so @ToysRUs pulled all of the Breaking Bad figures from their shelves and still sells Barbie? Hmmmm...I wonder what is more damaging? — Aaron Paul (@aaronpaul_8) octubre 23, 2014

And what about all of the violent video games you sell @ToysRUs ? Do you still sell those? Florida mom really messed it up for everyone. — Aaron Paul (@aaronpaul_8) octubre 23, 2014



Incluso el presidente de EEUU, Barack Obama, ha comentado con Paul el hecho de que retiraran las figuras: "Espera, ¿es verdad todo esto de Toys 'R Us?", a lo que el actor le respondió: "Sí, señor Presidente. Hablo en serio".

“@BarackObama: Wait, are you serious about the whole @ToysRUs thing?!?” Yes I am Mr. President. Yes I am. — Aaron Paul (@aaronpaul_8) octubre 23, 2014



A principios de esta semana, Susan Schrivjer, residente en Fort Myers (Florida), creó en Change.org una petición con el objetivo de que la Toys 'R Us "pare inmediatamente de vender los muñecos 'Breaking Bad'", porque, en su opinión, son una "desviación peligrosa de los valores de familia".