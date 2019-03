'Once Upon a Time' ficha a Elizabeth Mitchell ('Perdidos')

'Once Upon a Time' sigue aumentando el elenco de su nueva temporada con el posible objetivo de atraer a nuevos y viejos seguidores a la serie. Es el caso de la incorporación de la actriz estadounidense, Elizabeth Mitchell, que interpretará un personaje relacionado a la historia de 'Frozen'.



Su papel estará ligado a Elsa (Georgina Haig) y Anna (Elizabeth Lail), las dos protagonistas femeninas de la exitosa película de Disney y que ahora formarán parte del argumento de la serie de ABC. Además, todo apunta a que Elizabeth Mitchell podría meterese en la piel de una de las grandes villanas de la próxima temporada.



Para ABC, Elizabeth Mitchell, protagonizó el drama de ciencia-ficción 'V' y, anteriormente, formó parte del reparto de 'Lost'. De hecho no es la primera actriz de esta exitosa serie, sobre un grupo de personas que tratan de sobrevivir en una isla tras un accidente aéreo, que aparece en 'Once upon time'. Es el caso de Emilie de Ravin (Bella), Alan Dale (rey Jorge), Jorge García (gigante Anton), Rebecca Mader (Bruja del Oeste) y Eric Lange (príncipe Leopoldo).



Otra de las novedades de esta, esperada y cuarta, temporada es que ya se conoce el título, (confirmado por el cocreador y responsable de la serie), Adam Horowitz, del que será el primer capítulo de la cuarta entrega: 'A Tale of Two Sisters',(Historia de dos hermanas), una referencia a la "Historia de dos ciudades" de Charles Dickens.