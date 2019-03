Wyoming: "'El Intermedio' es una de las épocas más felices de mi vida"

El programa presentado por el Gran Wyoming cumplió anoche 1.000 emisiones en laSexta en su momento dorado: 'El Intermedio' acaba de marcar su máximo histórico de audiencia con más de 2,3 millones de espectadores y el 11,4% de share.



El buque insignia de laSexta comparte fecha de cumpleaños con la cadena: hace seis años que Wyoming da la bienvenida cada noche a los espectadores de 'El Intermedio' con su ya mítica frase "Ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad".



Con motivo de la celebración del programa 1.000 de 'El Intermedio', Objetivo TV ha podido hablar con su presentador y hacer balance de estos más de 6 años en laSexta.



PREGUNTA: ¿Qué balance hace de estos 1.000 programas de 'El Intermedio'?

RESPUESTA: A título personal, es una de las épocas más felices de mi vida. Es un programa que me da muchas satisfacciones y luego es un placer hacerlo. Tanto por el contenido en sí como por el formato y, por supuesto, por el equipo. Trabajan muy bien y tienen una solvencia casi infinita. Con lo cual me convierten a mí en estrella de televisión (risas). Y a la gente le gusta por lo que me siento un privilegiado.



P: ¿Qué momento destacaría de estos 1.000 Intermedios?

R: Es difícil. Ha habido muchos momentos buenos. Digamos que el programa ha pasado por muchas fases. Al principio duraba casi dos horas y un día a la semana, luego fue diario. No destacaría un momento concreto más bien resaltaría la relación de afectividad que se ha establecido con la audiencia. Yo voy por la calle y antes me decían: "Ey Wyoming, ¡qué bueno!". Ahora me dicen cosas de otra índole como: "Gracias". Tenemos una labor extraña de denunciar injusticias. Por ejemplo, hace poco iban a desahuciar a una persona de forma injusta, y nosotros lo denunciamos en el programa. Y es algo muy bonito, porque ellos no podían solucionarlo, no tenían fuerza para hacerlo. Digamos que me gusta la relación que se ha creado con la audiencia, que no es de 'show business' sino que va más allá.



P: 'El Intermedio' está batiendo récords de audiencia todos los días. ¿Qué le diría a los 2 millones de espectadores que le ven a diario?

R: Les diría que muchas gracias por apoyar este programa. Un espacio que tenía una implantación muy complicada. En el programa número uno hicimos un 0,1% de audiencia. Poco a poco ha ido creciendo y enganchando. Y quiero agradecer a los espectadores la confianza que han depositado en nosotros porque con esto me permiten hacer una televisión que no sólo es la que me gusta hacer, si no la que me gusta ver.