"No voy a dirigir la política de comunicación del Gobierno"

El candidato del PP a presidir RTVE, Leopoldo González-Echenique, ha asegurado en su primera comparecencia ante el Congreso que no va a "dirigir la política de comunicación del Gobierno" y ha subrayado que tampoco llega a la corporación con la intención "de eliminar la televisión pública".

Así, en respuesta a una pregunta de la diputada de UPyD Irene Lozano en la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados, González-Echenique ha defendido su independencia frente al Gobierno y al Grupo Popular. "No tengo ninguna vocación de dirigir la política de comunicación del Gobierno", ha insistido.



"Apuesto sin ningún tipo de dudas por un modelo de sociedad pública capaz de informar de forma rigurosa y veraz", ha indicado. En este sentido, ha abogado por la "calidad, independencia y neutralidad" de RTVE y ha asegurado que su "prioridad" será "lograr que la corporación se consolide con una empresa moderna", para lo que ha indicado que pretende tomar como referencia a los "profesionales de la casa" y el "consenso".



Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, Juan Luis Gordo, se ha mostrado muy crítico con el candidato del PP y ha asegurado que "como presidente nace muerto". "Va a ser usted el presidente del PP en RTVE, pero no será el presidente de todos los españoles", le ha espetado a González-Echenique, cuyo currículum, en su opinión, "no se adapta al perfil que requiere RTVE".



Mientras, el portavoz del PP en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, Ramón Moreno, ha señalado que González-Echenique reúne "sobradamente todos los requisitos de idoneidad para el cargo que va a ocupar" y ha criticado la "estrategia partidista" y "excesos dialécticos del PSOE" que ha renunciado a presentar ningún candidato para formar parte del Consejo de Administración de RTVE.