Veo7 estrenará canal en 2012

El acuerdo de Unidad Editorial con Discovery Networks ya es todo un hecho. Las compañías han decidido lanzar en Veo Televisión un nuevo canal en enero del año 2012.



Ambas han aclarado que será un canal con "series de entretenimiento de no ficción y complementario al extenso portfolio de canales que ya posee Discovery en la televisión de pago". Además crearán programas de información y debate en prime time elaborados por Unidad Editorial.



El Presidente de Veo y CEO de Unidad Editorial, Antonio Fernández-Galiano, ha destacado "la importancia de un acuerdo con Discovery Networks, nº1 mundial en televisión de no ficción, para desarrollar en el mercado español un proyecto innovador que suma la fórmula de éxito de Discovery con la fuerza informativa de Unidad Editorial".



La postura de la directora General de Discovery, Marinella Soldi, también es optimista,"lanzar un canal en la TDT junto a Unidad Editorial supone un paso adelante en nuestro negocio televisivo en España". "Nos concede la oportunidad de acercar programas de no ficción de gran calidad al mayor número de personas posible", ha añadido la alta directiva.



Hace unos meses el director de 'El Mundo', Pedro J. Ramírez explicó que "Unidad Editorial mantendrá la próxima temporada su apuesta por la televisión", que en todo caso, aclaró, que Veo buscaría "un modelo viable" para sobrevivir en un entorno que no dudó en calificar de "catástrofe económica".