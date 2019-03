Veo7 cancela el concurso 'Tensión sin Límites'

Veo7 estrenó una nueva etapa del concurso 'Alta tensión' bajo el nombre de 'Tensión sin Límites' (después de varios cambios de nombre por derechos de Gestmusic) el pasado 24 de enero. El programa presentado por Ivonne Reyes no ha cumplido las expectativas de la cadena ya que, a pesar del cambio de horario (de la sobremesa a las tardes de la cadena de Unidad Editorial), no ha mejorado sus bajos datos de audiencia. Desde ayer, Veo7 ha dejado programar el concurso en su parrilla, según informa Formula TV.



'Tensión sin Límites' ha intentado durante un mes hacerse un pequeño hueco a las dos de la tarde, sin embargo, la audiencia en esa franja se encuentra muy repartida, sobre todo, entre las ofertas de la FORTA, Antena 3 (Los Simpson), Telecinco ('De buena ley') y La 1 ('Corazón').



Tras 31 emisiones, 'Tensión sin Límites' ha promediado en Veo7 una audiencia de tan solo el 0,4% (50.000 espectadores), mientras que la cadena en este tiempo ha sumado un 0,7%. Así las cosas, la cadena ha tomado la decisión de cancelar su emisiones. Ayer martes el concurso ya no se emitió en ninguna de las dos franjas, mientras que el lunes solo pudo verse a las 19:00 horas.