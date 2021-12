Úrsula Corberó va al programa de Jimmy Fallon y cuenta el día que Madonna le pidió su número de teléfono

Úrsula Corberó sigue sumando hitos en su carrera internacional como actriz y esta pasada madrugada acudía al The Tonight Show of Jimmy Fallon como estrella invitada, la misma noche en la que lo hacia también Nicole Kidman.

La joven actriz de 'La Casa de Papel' estaba visiblemente emocionada ante ese nuevo logro en su proyección internacional, y así se lo hizo saber al conocido presentador.

La charla duró apenas 6 minutos, la duración normal de este segmento del programa pero el encuentro dio mucho de si. En perfecto inglés, Úrsula le contó a Jimmy Fallon cómo vivió la explosión del fenómeno internacional de 'La Casa de Papel', que a ella le pilló en Uruguay celebrando el Año Nuevo junto a su novio y sus suegros.

"De repente la gente se me acercaba y me decían 'Tokio es la leche', y yo no entendía nada. Pensé que todo el mundo que había visto 'La Casa de Papel' estaba reunido en aquella fiesta", ha contado entre risas la actriz.

Pero la mejor anécdota llega cuando Úrsula cuenta cómo supo que Madonna era fan suya. Todo ocurrió en un vuelo desde Los Ángeles con el que viajaba a Madrid. La joven intérprete se cruzó con la cantante y ésta la miró fijamente. Madonna terminó acercándose a ella y confesándole lo mucho que le gustaba 'La Casa de Papel' y que su personaje favorito era Tokio.

No quedó ahí la cosa, y es que Madonna le pidió el teléfono y más tarde le escribió para decirle que se había dejado el pasaporte en el asiento. ¿Cuántos pueden decir que Madonna les ayudó a no perder un vuelo de conexión? ¿Habrá visto Madonna ya el final de 'La Casa de Papel'? Si tú ya lo has hecho y te han quedado dudas, aquí te explicamos todos los giros del último capítulo.

