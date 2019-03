TVE no se gastará en la Champions "más de lo que tiene"

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha mostrado "seguro" de que TVE no se gastará en la puja por los derechos de la Liga de Campeones "más de lo que tiene".



"Estoy seguro de que TVE concursará en el marco de su presupuesto, no se va a gastar más de lo que tiene", ha asegurado tras participar en el Consejo de Ministros en respuesta a una pregunta sobre la opinión que le merecía que una televisión pública pujara por estos derechos en un momento en que es necesario la austeridad.



Además, Rubalcaba ha señalado que todavía no es seguro que TVE gaste ningún dinero en la Champions League, ya que el plazo de presentación de ofertas no acaba hasta el 3 de febrero y todavía no se sabe si los derechos se los llevará la pública o las televisiones privadas que han mostrado su interés.



La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) ha acusado a TVE y a la FORTA, en donde se agrupan todas las televisiones autonómicas públicas, de estar "dilapidando el dinero público" al pujar con hasta 70 millones de euros al año para hacerse con estos derechos.



Por su parte, Antena 3 y Telecinco mostraron a principios de mes su "interés" en adquirir los derechos para emitir en abierto la Liga de Campeones de Fútbol si se cumplía la condición de que el precio permitiera que fueran rentables, según confirmaron a Europa Press fuentes de ambas cadenas.