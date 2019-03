Tom Berenguer: "Es una historia sobre familia, honor, sangre y venganza"

El éxito le precede. 'Hatfileds & McCoys' viaja al Estados Unidos en plena guerra civil, donde dos familias unidas en la lucha en el bando confederado acabará enfrentándose entre ellos por honor y venganza.



La ficción, ganadora del Emmy a la mejor miniserie en esta última edición, cuenta con Kevin Costner como protagonista y productor. La interpretación de "Devil" Anse Hatfield del actor le valió un premio Emmy como mejor actor de miniserie.



ÉXITO DE PÚBLICO Y CRÍTICA

'Hatfileds & McCoys', que esta noche estrena el canal Fox Crime en nuestro país (a partir de las 22:30 horas), viene precedida del gran éxito de audiencia que tuvo en EEUU: el canal History batió récord de audiencia en una cadena de cable con 14 millones de espectadores.



Uno de sus protagonistas, Tom Berenguer, visitó nuestro país para presentar la serie, de la que se podrá ver el desenlace en la Madrid Premier Week (del 15 al 21 de noviembre). La historia de 'Hatfileds & McCoys', basada en hechos reales, trasciende mucho más allá de EEUU, según nos contó Berenguer: "Creo que tendrá un gran impacto en España, en Italia, en Inglaterra y probablemente también en Francia, no estoy seguro... pero creo que lo hará. Porque la historia es sobre familia, honor, sangre, venganza".



Tom Berenguer recogió el Emmy al mejor actor de reparto en miniserie. "Me sentí muy bien (risas). Lo digo porque nunca he estado dentro de la sociedad de Hollywood, de esa cultura, soy de la costa Este y nunca he sido parte de eso así que ha sido divertido ser parte de esto".



BASADA EN HECHOS REALES

'Hatfileds & McCoys' comienza durante la guerra civil americana, con los dos protagonistas de la historia unidos en la lucha en el bando confederado. Cuando la guerra se da por perdida y las bajas de los sudistas son incontables, "Devil" Anse Hatfield (Costner) decide abandonar la lucha y regresar a su casa en West Virginia. Randall McCoy (Bill Paxton) no entiende esta decisión y menos la falta de fe de Hatfield tanto en Dios como en la causa de la confederación.



Al volver, Hatfield se encuentra con la disputa que su tío Jim Vance mantiene con Harmon McCoy, hermano de Randall y el único miembro de las dos familias que ha luchado en el ejército de la Unión. Terminará asesinado por Vance, un crimen que no llegará a ser juzgado por el fuerte sentimiento anti yanqui de ambos clanes.