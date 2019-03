'The Flash' llegará a toda velocidad a Antena 3

Antena 3 estrenará muy pronto 'The Flash', el 'spin-off' de 'Arrow', la serie de televisión basada en Flecha Verde, que emite con éxito la cadena estadounidense The CW.



Junto a Grant Gustin, quien interpreta al súperheroe, forman parte del reparto de 'The Flash', Carlos Valdés (Cisco), Danielle Panabaker (Caitlin Snow), Candice Patton (Iris West), Jesse L.Martin (el detective West), Michelle Harrison(Nora Allen), John Wesley Shipp (el padre de Barry Allen), Robbie Amell (Firestorm) y Wenworth Miller (Capitán Frío).



'The Flash' se ha convertido en un éxito de audiencia en EEUU, convirtiéndose en el mejor estreno de la cadena en los últimos 5 años con más de 4,5 millones de espectadores.