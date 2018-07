Telecinco no renueva a Pilar Rubio

Telecinco rescinde el contrato con Pilar Rubio. "Al no haber un proyecto inmediato, se ha decidido de común acuerdo entre Mediaset y la presentadora que no tenía sentido renovar ahora el contrato. La consideramos una muy buena profesional y cuando surja un proyecto que se adapte a su perfil contaremos con ella", ha confirmado la cadena la noticia avanzada por 'Ecoteuve'.



Después de su etapa en laSexta como reportera del emblemático programa 'Sé lo que hicisteis', Pilar Rubio pasó a Mediaset para presentar con éxito '¡Más que baile!' y dar las campanadas en Nochevieja junto a sus compañeras Sara Carbonero y Marta Fernández.



Además, la madrileña también condujo la última edición del 'talent show' musical 'Operación Triunfo', en el que sustituyó al veterano Jesús Vázquez y que fue cancelado después de sus discretos datos de audiencia. Y es que los registros del longevo concurso no fueron los esperados en relación con los éxitos de años anteriores. Tras un frío debut de la que era su octava entrega, 'OT' fue perdiendo poco a poco fuelle en las sucesivas galas y Telecinco decidió cancelar antes de tiempo el programa.



La presentadora debutó además como actriz en televisión gracias a la serie de Telecinco 'Piratas', una producción que protagonizaba junto a Óscar Jaenada, y que, no obstante, también tuvo que ser retirada por su importante pérdida de seguidores.



Los últimos formatos que ha presentado Pilar Rubio en Mediaset, 'Todo el mundo es bueno' junto a José Corbacho y 'XXS', copresentado con Flipy, también han destacado por su falta de apoyo por parte del público.