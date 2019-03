La Sexta se plantea salir a Bolsa para alcanzar a sus competidores

La Sexta se plantea salir a Bolsa en un futuro con el objetivo de conseguir "nuevos recursos" que le permitan alcanzar en un plazo de cinco años a sus competidores en el reparto del mercado audiovisual, según ha señalado el consejero delegado de cadena, que esta semana está celebrando su quinto aniversario, José Miguel Contreras. Así, en una entrevista concedida a Europa Press, preguntado por si la compañía se plantea en un futuro una posible salida a bolsa, Contreras ha señalado que "sin duda" y ha añadido que la cadena "debe asumir una segunda etapa en su desarrollo".



"Tenemos fe plena en un proyecto de crecimiento a cinco años hasta alcanzar a nuestros competidores en el reparto del mercado", ha indicado. "Para ello, necesitaremos nuevos recursos que deberían salir de la Bolsa. Además, este paso permitiría iniciar el proceso de retorno de las inversiones realizadas hasta la fecha", ha subrayado el directivo de La Sexta, quien ha subrayado que la empresa no se conforma "solamente con haber alcanzado la rentabilidad" en junio de 2010. En este sentido, ha señalado que para 2011 la compañía no contempla "otra opción que la de alcanzar la rentabilidad en el conjunto del presente año". Según ha asegurado Contreras, en cuatro años, los socios de la compañía han invertido más de 650 millones de euros.



En junio del año pasado los accionistas realizaron la ultima aportación económica a la cadena y actualmente la cadena funciona exclusivamente con sus ingresos publicitarios, que en 2010 crecieron un 40% respecto a 2009. Respecto al posible desinterés de Televisa por el mercado español, Contreras ha subrayado que el grupo de medios mexicano "ha sido un socio leal y que ha cumplido todos y cada uno de sus compromisos en apoyo de la compañía".



"Sólo hemos tenido una discrepancia entre los socios de La Sexta respecto a la posible fusión frustrada con otros operadores", ha señalado en relación con las negociaciones de fusión de La Sexta y Antena 3. Sin embargo, el principal directivo de La Sexta ha indicado que esa "encrucijada" ya se ha superado y que los socios de la compañía han vuelto "al camino del acuerdo" y han aprobado el plan de negocio correspondiente a este año y trabajan "conjuntamente en el diseño de un plan estratégico para los próximos tres años". Además, ha negado rotundamente que la compañía haya entablado conversaciones con otros futuros socios.



"Ni ha habido contacto alguno con otros posibles inversores, ni lo contemplamos. Nuestra única actividad está en mantener nuestra alianza estratégica con Televisa y en ayudar a todos los socios implicados en la cadena en que obtengan la recuperación de su inversión en el plazo más corto posible", ha subrayado. Sobre el proceso de negociación para una posible fusión con Antena 3, ha reconocido que la negociación está "congelada" debido a la "falta de flexibilidad por los dos lados a la hora de negociar algunos puntos cruciales". No obstante, no ha descartado que en un futuro la negociación con Antena 3 pudiera reabrirse "siempre y cuando se asuma por ambos lados una inevitable suavización de las posturas que llevaron a la ruptura".



Preguntado por si la cadena se plantea otras posibles fusiones, ha indicado que, "teniendo en cuenta el actual panorama mediático en España, la única fusión razonable seria la de Antena 3 y La Sexta".