La Sexta emitirá en 2011 'The Walking Dead'

El Consejero Delegado de La Sexta, José Miguel Contreras, ha anunciado en rueda de prensa las novedades de la cadena para el año que viene. La Sexta continúa adquiriendo series extranjeras de éxito, como 'The Walking Dead', 'Nikita', 'Chase' y 'The Whole Truth', además de apostar por la producción propia, como 'Algo pasa con Marta' o 'El Club de la Comedia'.



LOS ZOMBIES DE 'THE WALKING DEAD' EN LA SEXTA



Los zombies de 'The Walking Dead' deambularán por La Sexta. La cadena ha comprado la exitosa serie norteamericana, estrenada en 120 países del mundo, que narra un cataclismo que convierte a gran parte de la humanidad en muertos vivientes. La serie ha sido nominada al mejor drama en los Globos de Oro.



La serie, que ha alcanzado los 6 millones de espectadores en EEUU, siendo la más vista de la historia de la cadena AMC, es una producción para Fox International Channels basada en el cómic homónimo de Robert Kirkman y dirigida, producida y adaptada por Frank Darabont, nominado tres veces al Oscar por La milla verde o Cadena perpetua.



Los actores Andrew Lincoln ('Love Actually'), Sarah Wayne Callies ('Prison Break'), Jon Bernthal, Laurie Holden, Jeffrey DeMunn, Steven Yeun, Chandler Riggs y Emma Bell forman parte del reparto de esta serie.



El principal protagonista de la ficción, el agente de policía Rick Grimes, interpretado por Lincoln, lidera una lucha entre humanos y zombis. Los primeros tendrán que enfrentarse a un mundo de terror cargado de mutantes sedientos de carne y encontrar un sitio seguro en el que vivir sin la continua amenaza de la muerte.



VUELVE 'EL CLUB DE LA COMEDIA'



Tras su paso por Telecinco y Antena 3, La Sexta recupera 'El Club de la Comedia'. Eva Hache vuelve a la televisión para presentar esta renovada versión del programa de humor. El último trabajo en televisión de la actriz fue en Cuatro en 'Saturday Night Live'. Eva Hache estrena cadena como telonera de los nuevos monologuistas que pasarán por el programa.



Eva Hache será una más de los varios conductores que ha tenido el programa a lo largo de su historia. El primero fue el actor Javier Veiga, al que siguió Emilio Aragón (actual presidente de La Sexta). También el Gran Wyoming intervino en el formato.



ESTRENO DE 'SUPERCASAS'



Este domingo se estrenó 'Supercasas', un docushow que muestra las más lujosas y exclusivas mansiones de diseño de la mano de sus propietarios, quienes, además, cuentan cómo se vive en ellas.



Estrellas del fútbol como el actual director deportivo de la Federación Española de Fútbol, Fernando Hierro; presentadores de televisión como Gonzalo Miró; empresarias del mundo de la moda como Nuria March; o el campeón de rallies Carlos Sainz, son algunos de los famosos que abren las puertas de su casa. Todos tienen en común haber confiado el diseño y construcción de sus 'Supercasas' al estudio A-cero.