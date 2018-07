La Sexta cancela 'Mucho que perder, poco que ganar'

Ni mucho que perder, ni poco que ganar. En las sobremesas de La Sexta Anabel Alonso ya no se jugará nada de nada. El concurso 'Mucho que perder, poco que ganar' ya tiene fecha de caducidad: noviembre. La Sexta ha decidido cancelar su programa a principios de noviembre tras sus discretos datos de audiencia.



De este modo, según ha confirmado la cadena a OTR Europa Press, la producción de Globomedia, que en cada edición pone en aprieto a famosos, durará finalmente un mes aproximadamente tras comenzar sus emisiones el lunes día 3 de octubre. Y es que la productora ha grabado ya los programas de la próxima semana y tiene planes para los que se emitirían la siguiente.



La cancelación de 'Mucho que perder, poco que ganar' se une a la de 'Tarde Directo', programa de Mediapro y sucesor de 'España Directo', que laSexta también borró de la parrilla el pasado mes de septiembre.



'Mucho que perder, poco que ganar', que ocupó el hueco del programa 'Sé lo que hicisteis', llegó a la pequeña pantalla tras una intensa y larga campaña de promoción. En su primera emisión sin publicidad, el nuevo formato aterrizó en la sobremesa de La Sexta, no obstante, sin grandes cifras de audiencia: con un total de 564.000 seguidores y un 4,2% de cuota de pantalla.



En el programa, Anabel Alonso está acompañada de la modelo italiana Renata Zanchi en esta adaptación del formato británico Chris Moyles 'Quiz Night', que aterrizó en España producido por Globomedia en colaboración con La Competencia. Todos los días tres famosos -desde actores a músicos, pasando por toreros, humoristas o deportistas-, se enfrentan por ser... los mejores perdedores, ya que no tienen premio alguno, en las disparatadas secciones de este nuevo programa, que pone a prueba su ingenio y su sentido del humor.