Una semana de Oscar en TVE

Películas como 'Salvar al soldado Ryan' y 'Slumdog Millionaire' y espacios dedicados a la actuación de Javier Bardem en la nominada 'Biutiful' forman parte de la programación diseñada por RTVE con motivo de la semana previa a los Oscar de Hollywood y que arrancó anoche con la emisión de 'Brokeback Mountain'.



El cine será el protagonista de la semana previa a los Oscar, que culminará con un amplio despliegue informativo en Canal 24 Horas, RNE y RTVE.es durante toda la madrugada del lunes 28, cuando tendrá lugar la ceremonia de entrega de los premios. Una semana más tarde de la emisión de la película de Ang Lee 'Brokeback Mountain' (tres galardones en 2006), La 1 de TVE estrenará 'Slumdog Millionaire' (ocho estatuillas en 2009), coincidiendo con la noche de los Oscar el domingo 27.



El homenaje a las cintas reconocidas en los Oscar no termina ahí ya que a lo largo de la semana se emitirán también 'Salvar al soldado Ryan' y, en La 2, 'La clase' (película francesa candidata en 2009 a mejor película de habla no inglesa), 'La teta asustada' (con la misma nominación en 2010), 'El planeta de los simios' y '¿Por qué luchamos?' ('Preludio a la guerra'), de Frank Capra.



Además, el jueves 24, el programa 'Días de cine' de La 2 ofrecerá un completo reportaje para repasar las principales nominaciones de este año, entre ellas, las del actor Javier Bardem, que opta por tercera vez a la estatuilla por su interpretación en la cinta hispano-mexicana 'Biutiful'.



El sábado 26, el programa 'Memorias de Hollywood' revivirá el mito de Marilyn Monroe con el reportaje 'Últimas sesiones con Marilyn' y mostrará la repercusión de la "caza de brujas" desatada en Estados Unidos en al década de los 50 con el documental 'Nadie libre de pecado'.



La guinda a esta programación dedicada a los Oscar será la cobertura de la gala que comenzará con el desfile en directo por la alfombra roja a través del Canal 24 Horas y que continuará en RNE con el especial de 'De Película, presentado por Yolanda Ramos, que informará sobre la gala de 02.00 a 06.00 horas de la madrugada.



El lunes 28 la programación especial concluye con la emisión de 'Los falsificadores', película germanoaustriaca que se hizo con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2008.