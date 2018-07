"Me voy a Copenhague con muchas ganas. Me siento muy arropada por todos", ha declarado antes de embarcar Lorenzo, según una nota distribuida por RTVE. La artista también ha confesado que lleva varios amuletos de la suerte: unas monedas, una cruz de Caravaca y un anillo que le regaló la cantante Dannii Minogue (hermana de Kylie).



Sobre sus rivales en el escenario del H&B Hallerne danés, ha asegurado no temer a nadie: "Hay muy buenos artistas, todos se lo han currado. Va a estar genial este año. Me encantan Molly, Cochita y Aram".



Por prescripción médica, la cantante se había tomado dos días de reposo antes de partir: "Estoy superbien. He descansado un montón en Murcia, estoy recuperada", según ha dicho y se recoge en el mismo comunicado.



La actividad en Copenhague comenzó este mismo domingo por la mañana, cuando pisó por primera vez el escenario para realizar su primer ensayo. Por la tarde tuvo su primer contacto con periodistas y fans. Ruth Lorenzo dtambién ha participado junto al resto de los 36 participantes de esta edición en la ceremonia de bienvenida que se celebró en el Ayuntamiento de la capital danesa, y en una fiesta posterior.