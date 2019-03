RTVE podría cerrar 2010 con un déficit de 66 millones de euros

El presidente de RTVE, Alberto Oliart, ha anunciado en el Congreso que la corporación podría cerrar el presente año con un déficit de 66 millones de euros, por un "posible ingreso inferior" al previsto por la tasa del 0,9% de las teleoperadoras para la financiación de la misma.



Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de control parlamentario de la Corporación de RTVE y sus sociedades, Oliart ha respondido así a una pregunta formulada por el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, sobre las gestiones que tiene que emprender el Gobierno para compensar la reducción de ingresos que ha previsto la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), a través de las tasas que recauda según lo previsto en la Ley de Financiación de RTVE.



Es más, ha detallado que en octubre finalizó el plazo para que los operadores presentaran las autoliquidaciones y el importe estimado de 182,4 millones de euros, que finalmente se ha quedado en una recaudación efectiva de 148,6 por parte de la CMT; lo que representa hasta 33,8 millones de euros "menos de lo previsto", por las autoliquidaciones y pagos a cuenta de 2010.



Asimismo, ha indicado que en el mes en octubre todos los operadores tenían que fluctuar el tercer pago a cuenta de 2010 y que el importe estimado de las 78,7 millones se ha quedado en 64 millones de euros, hasta 14,6 millones "menos de lo esperado".



"El total importe ingreso es del 81%. Si todo sigue igual en la evolución del mercado de 2010, podría tener un menor importe del previsto por la recaudación de las aportaciones, que nos podrían llevar a un posible déficit de 66 millones de euros", ha subrayado.



EL GOBIERNO, PUNTUALMENTE INFORMADO



Al mismo tiempo, ha destacado que estas informaciones han sido "puntualmente" trasladadas al Gobierno por escritos que ha firmado personalmente el propio Oliart y "que no para de mandar". "Lo que hago es llorar continuamente porque el que no llora no mama. He hecho todas las gestiones posibles que estaban en mi mano pero el tema cae por completo dentro de la competencia del Gobierno", ha puntualizado.



En este sentido, Llamazares ha resaltado que "desgraciadamente" se cumplen sus "vaticinios" con respecto a la financiación de RTVE, que a su juicio es "insegura" y "crea incertidumbre" en la Corporación. "Ahora ya sabemos que está sujeta a recortes por parte incluso de sus propios competidores. Estamos en una difícil situación. Instamos al presidente a que redoble sus esfuerzos", ha señalado.



MÁXIMA AUSTERIDAD PARA 2011



Por otro lado, y en relación a los planes que tiene la Corporación pública en materia de austeridad para 2011, el presidente de RTVE ha argumentado que ha sido una "obsesión" ahorrar "al máximo" en todos los conceptos que se pueden denominar como gastos generales para poder disponer del máximo dinero para contenidos y programas, consiguiendo el mejor resultado como servicio público.



En relación a las previsiones del aumento de producción propia interna para 2011, Oliart ha descrito que un equipo de reporteros está trabajando por España para elaborar un programa sobre cómo se ganan la vida las familias en España, además de una comedia de situación coral de 50 minutos que cuenta la vida de un grupo de personas mayores.



Además, en cuanto a las previsiones de RTVE acerca del desarrollo de la televisión de alta definición (HD), Oliart ha argumentado que España debe situarse al mismo nivel tecnológico que el resto de países y considera que este objetivo final se conseguirá.



FALTA DE RIGOR E INDEPENDENCIA



Como en anteriores ocasiones, los 'populares' han criticado a Oliart por su "falta de independencia", concretamente, tanto el diputado Antonio Gallego, así como Jaime Reinares, Ramón Moreno o Pedro Agramunt Font de Mora, que en muchas ocasiones han finalizado en una petición de dimisión del presidente de RTVE.



En cambio, el socialista Félix Lavilla ha defendido la corporación, de la que ha valorado su rigor, independencia o veracidad que, en su opinión, no pueden apreciarse en otras televisiones. Además, ha mostrado su alegría por que "no tenga éxito" la campaña de descrédito que se ha iniciado contra Oliart.



El presidente de RTVE ha indicado, por su parte, que no hay secreto más allá del esfuerzo y del trabajo para mantener el liderazgo de la cadena pública. "Aspiramos a que nuestro canal de 24 horas mantenga el camino de consolidación emprendido, mantendremos nuestras propuestas y el debate plural en los desayunos", ha apostillado.



MÍTINES POLÍTICOS



Joseba Agirretxea, del PNV, ha preguntado al presidente de RTVE qué criterios son los que determinan qué actos políticos han de ser retransmitidos por el Canal 24 Horas. En este sentido, Oliart ha señalado que la selección de los mítines se hace en función de la actualidad política, ya que constituyen la principal actividad pública de los políticos.



No obstante, el nacionalista vasco le ha reprochado que los únicos mítines que se han retransmitido son los del PP y los del PSOE y el arco parlamentario es más amplio. "Nunca se ha retransmitido un acto político de mi partido", ha apostillado. A esta queja, Oliart ha resaltado a Agirretxea que no se ha perdido ningún Aberri Eguna del PNV, gracias a las retransmisiones televisivas.



MANUAL DE ESTILO DE LA CORPORACIÓN



Finalmente, el presidente de la Corporación ha entregado a la presidenta de la Comisión un ejemplar del 'Manual de Estilo de la Corporación', que el Consejo de Administración aprobó por unanimidad el pasado 2 de junio, así como del 'Código de Autorregulación de RTVE para la Defensa de los Derechos del Menor'.



A partir de este martes, ambos documentos podrán consultarse en la web de RTVE y pasan, además, a formar parte del catálogo del Instituto RTVE, que los ha editado. Concretamente, el 'Manual de Estilo' tiene como objetivo unificar y sistematizar las formas de trabajo de los diferentes profesionales de TVE, RNE y RTVE.es, dando unas señas de identidad y un estilo propios.