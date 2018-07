RTVE cierra las cuentas de 2011 con un déficit de 29 millones de euros

RTVE debería haber formulado sus cuentas antes del 31 de marzo para ser aprobadas por la junta de accionistas de la SEPI a finales de junio. sin embargo, el Consejo de Administración decidió que no podía formular las cuentas correspondientes al ejercicio 2011, al no haber un presidente ejecutivo con competencias para hacerlo, ya que según la ley al presidente le corresponde formular las cuentas y al Consejo de Administración aprobarlas o rechazarlas.



Los 29 millones de déficit con los que ahora se ha cerrado el ejercicio suponen una mejora del 38,4% respecto a los 47,1 millones de déficit con los que cerró el ejercicio de 2010 y del 42% en relación a la previsión de 50 millones de euros de déficit que realizó el expresidente Alberto Oliart en junio de 2011, unas semanas antes de presentar su dimisión.



Fuentes de la corporación han destacado que esta desviación de 29 millones de euros no implica que RTVE no haya cumplido con el objetivo de equilibrio presupuestario, ya que están pendientes de cobrar alrededor de 60 millones de euros de las empresas de telecomunicaciones y las cadenas de televisiones. "El equilibrio de gastos e ingresos está", han subrayado las mismas fuentes.



Según la Ley de Financiación de RTVE, las empresas de telecomunicaciones están obligadas a aportar a RTVE el 0,9% de sus ingresos; las cadenas privadas en abierto, el 3%, y las de pago, el 1,5%.



Sin embargo, las empresas de telecomunicaciones y las cadenas llevan desde que se aprobó la norma recurriendo estos pagos, al entender que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y RTVE interpretan la base de ingresos sobre la que se debe aplicar la tasa de una manera demasiado amplia, lo que ha provocado retrasos en los pagos y que RTVE haya cerrado en déficit desde 2010, primer ejercicio completo en el que se sustituyó la publicidad por este nuevo tributo.



La imposibilidad de formular las cuentas fue uno de los ejemplos alegados por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para demostrar la "parálisis" en el normal funcionamiento de RTVE que hacía necesario la aprobación del Real Decreto por el que se cambió el sistema de elección de presidente y los miembros del Consejo de Administración.



En la reunión del Consejo de Administración de RTVE de este martes se han aprobado también los nombramientos de Ignacio Corrales como nuevo director de TVE y de Alfonso Nasarre como director de Comunicación y Relaciones Institucionales, ambos a propuesta del nuevo presidente de la corporación, Leopoldo González-Echenique.