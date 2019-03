La proliferación de canales ilegales en la TDT preocupa al Gobierno

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Bernardo Lorenzo, ha reconocido que el Gobierno comparte la "preocupación" de algunas asociaciones de usuarios con la proliferación de canales ilegales en la TDT, que emiten tarot o contenidos pornográficos, pero ha señalado que no tiene competencia para actuar contra los canales autonómicos o locales.



Así, durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio en el Senado, preguntado por el senador 'popular' José Antonio Rubio, ha indicado que el Ministerio de Industria actúa contra "los canales ilegales de ámbito estatal", pero que son las comunidades autónomas quienes tienen la competencia para actuar contra las televisiones de ámbito autonómico o local.



En este sentido, ha indicado que "en las comunidades autónomas hay de todo", ya que mientras que "algunas son más activas" con este tipo de problemas otras no, y "por desgracia hay veces que es más fácil -coordinarse para cerrar este tipo de canales ilegales- y otras menos".



Por su parte, el senador del Grupo Popular ha indicado que estos canales digitales son "doblemente ilegales", ya que "no están autorizados a emitir" y los contenidos que emiten están "vetados" por la Ley General de Comunicación Audiovisual en ciertos horarios, por lo que ha considerado su proliferación "alarmante".