Las productoras consideran un "drama" la situación de TVE

"Todos tenemos producciones paradas en TVE y eso es un drama", señala el presidente de la asociación de productores en una entrevista en el último número de la revista de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Como solución a la actual situación, Lorenzo apuesta por establecer "normas que permitan que las productoras y las televisión pública se entiendan perfectamente y conquisten el mercado nacional e internacional". "Eso es lo que la BBC ha hecho muy bien y por eso son referencia", señala.



En este sentido, el presidente de PATE considera "bastante vergonzoso" que TVE lleve más de nueve meses sin presidente. "No pueden aprobar sus presupuestos, no saben dónde aplicar el recorte, no tienen hoja de ruta...", señala Lorenzo, que espera que la pública "sea capaz de establecer su hoja de ruta, dinamizar el sector y no perjudicar algo tan valioso como la producción de ficción".



Así, Lorenzo insiste en que es "importante" que en España exista una televisión pública "fuerte, independiente, con unos grandes informativos y, sobre todo, que sea uno de los grandes motores de desarrollo de la industria española en la creación de entretenimiento, ficción, animación o documental" y pone como ejemplo el papel que juega la BBC, con más del 50 por ciento de su producción independiente.



"No veo una televisión pública que apueste por derechos por los que no tiene que apostar o siendo el gran vehículo del cine americano en España", afirma el presidente de la PATE, en referencia a lo que TVE invierte en derechos deportivos y en ficción estadounidense.



Según explicó este martes el presidente de turno de la Corporación pública, Manuel Esteve, en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario al Ente público, RTVE gastará en 2012 en derechos de largometrajes españoles y extranjeros 44,9 millones de euros comprometidos y 1,6 en tramitación; mientras que en derechos deportivos comprometidos se prevén 169,1 millón de euros y en ficción otros 20 millones.



Para el presidente de la asociación de productores, es necesario "diseñar un plan de reactivación de la producción nacional" y evitar que se produzca un "efecto dominó" tras la reducción de inversión de TVE en ficciones nacionales al resto de cadenas privadas, lo que supondría el "'apocalipsis now'" para el sector, que "emplea a muchísima gente".



Sobre la desaparición de la publicidad en TVE, Lorenzo opina que si no se hubiese retirado el sector lo estaría pasando "mucho peor", aunque señala que debería haberse aplicado de forma paulatina dejar unos mayores márgenes al patrocinio, que es una fórmula "muy interesante en momentos de malas economías".