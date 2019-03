Preciosa, apasionada, asombrosa e imponente: así es 'Cosmos', estreno el lunes a las 22:00 horas en Mega

Más de 180 países en todo el mundo y con una audiencia récord, 'Cosmos: A Space-Time Odyssey' es la serie sobre el espacio que ha conquistado a medio planetEl lunes llegará a Mega esta actualización del recordado programa de los 80 que presentó Carl Sagan. Presentado por el prestigioso astrofísico Neil deGrasse Tyson, esta continuación explora cómo descubrimos las leyes de la naturaleza y encontramos nuestro lugar en el tiempo y el espacio.



El estreno de 'Cosmos: A Space-Time Odyssey' en National Geographic Channel International, el pasado mes de marzo, fue el más visto del canal: emitido en más de 180 países, cerca de 135 millones de espectadores en todo el mundo han visto el programa. De ellos, 45 millones eran estadounidenses, país en el que Fox estrenó previamente el programa en sus canales de cable (como FX, Fox Sports, etc) con una audiencia de 8,5 millones de espectadores.



Argentina, Australia, Colombia, Croacia, Italia, Corea, Holanda, Noruega, Portugal, Reino Unido y, ahora, España son algunos de los países en los que 'Cosmos: A Space-Time Odyssey' se emitirá.



Carlos Sobera será el encargado de introducir la temática de cada programa en Mega. En EEUU fue el presidente Barack Obama quien presentó el estreno de 'Cosmos' en Fox, he invitó a la "nueva generación a abrazar el espíritu del descubrimiento" y a los espectadores a explorar "nuevas fronte e imaginar las posibilidades ilimitadas que ofrece el futuro".



"El primer episodio de 'Cosmos' contine tanta información en él que los primeros 15 minutos parecen un curso universitario (...) pero Tyson explica con diligencia y agilidad las piezas que componen el sistema solar", se puede leer en The Hollywood Reporter. "Esta vez, con mucho más conocimiento a nuestro alcance, 'Cosmos' se ve como una idea revolucionaria para las masas. Ciencia en horario estelar. Mente: explotando".



"Es una preciosidad, absorbe al espectador, es apasionada, asombrosa e imponente", dicen de 'Cosmos' en 'Time'. "Es no-ciencia ficción en su forma más accesible y agradable, incluyendo lecciones de historia animadas sobre los visionarios pioneros que abrieron los ojos del mundo a las galaxias que están más allá", según TV Guide.