El partido en abierto de Champions ha costado a TVE 35 millones de euros

Los derechos del partido en abierto de la Champions League los martes han costado a TVE y TV3 un total de 40 millones de euros, según ha informado tras participar en la Comisión de Control Parlamentario de RTVE el presidente de la corporación Alberto Oliart, quien ha puntualizado que TVE pagará 35 millones al año y TV3 los otros 5 millones de euros restantes.



Preguntado por la decisión de Telecinco de "denunciar y recurrir" la decisión de la UEFA al entender que TVE había sobrepujado por los derechos, algo que la Ley General de Comunicación Audiovisual no permite a las cadenas públicas, Oliart ha señalado que Telecinco "está en su derecho" de denunciar si quiere, aunque ha subrayado que, en su opinión, "no ha habido sobrepuja".



En este sentido, el presidente de RTVE ha explicado que TVE y TV3 se llevaron los derechos para emitir el partido en abierto de la Champions League entre 2012 y 2015 en "una puja nueva", por lo que no se puede considerar que la cadena pública sobrepujase. Asimismo, Oliart ha señalado que las pujas ante la UEFA fueron secretas.



TVE y TV3 emitirán los partidos en abierto de los martes de la Champions League durante las próximas tres temporadas, hasta el año 2015, según anunció la UEFA el pasado 18 de febrero.



De esta manera, las dos cadenas podrán elegir en primera opción un encuentro de esta competición cada jornada para ofrecerlo en exclusiva, en abierto y de manera gratuita. TVE retransmitirá cada partido de los martes en toda España, mientras que TV3 ofrecerá simultáneamente el encuentro en catalán.



Ambas cadenas se aseguran cada temporada la emisión de 16 partidos en exclusiva (dos de la fase previa, seis de la liguilla de grupos, cuatro de octavos de final, dos de cuartos de final y dos de semifinales), además de la final de la Champions y la Supercopa de Europa.