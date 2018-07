'Tu cara me suena', 'Vis a Vis' y Carlos Alsina protagonizan la gala de los Ondas

El cantante Raphael, la serie 'El Ministerio del Tiempo' (TVE), el elenco de actrices de 'Vis a Vis' de Antena 3, los programas 'Tu cara me suena' (Antena 3) y 'Las mañanas de Cuatro' (Cuatro) y el presentador Iker Jiménez han recogido sus galardones con los Premios Ondas 2015, que se han entregado este martes en Barcelona.



Otros de los galardonados han sido los periodistas Carlos Alsina (Onda Cero) y Ana Blanco (TVE), el humorista José Mota, el elenco de actrices de 'Vis a vis' (Antena 3) y al músico Fito Cabrales, líder de Fito y Fitipaldis.



En Radio, se ha premiado a 'A vivir que son dos días' (Cadena Ser), dirigido por Javier del Pino, como mejor programa; al periodista Carlos Alsina como mejor presentador; a Angel Carmona (Radio 3) como mejor presentador de radio musical; a Gladys Palmera como mejor plataforma radiofónica en Internet, y, en reconocimiento a su trayectoria al periodista, César Lumbreras (Cope).



En Publicidad en Radio, se ha distinguió a la campaña de Aquarius 'La increíble sensación de venirse arriba estés donde estés', de la agencia Sra. Rushmore; a Publicis como mejor agencia, y a Radioeficacia, de la Associació Catalana de Ràdio, con la mención especial.



En el apartado de Televisión, 'Tu cara me suena' (Antena 3) se ha llevado el premio de mejor programa de entretenimiento; 'Las mañanas de Cuatro' (Cuatro), el de actualidad; el comunicador Iker Jiménez y la periodista Ana Blanco, los de presentadores, y la exitosa 'El Ministerio del Tiempo', a mejor serie española.



En el mismo apartado se ha galardonado al cómico José Mota, como mejor intérprete de ficción, y al elenco de actrices de la serie 'Vis a vis', por su trabajo en el que interpretan a la presas de una cárcel.



El mejor programa emitido por emisoras o cadenas no estatales de televisión ha recaído en 'Los descendientes' (Canal Sur) y el emitido por Internet irá a parar a 'El mort viu', realizado por estudiantes de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra.



En Música, se ha galardonado la trayectoria de Raphael, reconociendo sus 55 años de carrera; como mejor artista, ha recaído en Fito Cabrales, y el mejor espectáculo musical ha sido el Concierto por el 25 aniversario de Cadena Dial; en este apartado ha habido dos menciones especiales del jurado: para la cantante de fado Mariza y el grupo Amaral.



GALARDONES INTERNACIONALES

En el apartado de Radio Internacional, los Ondas han premiado a 'Les mots de ma mère', de la belga Atelier de Création Sonore Radiophonique, un relato apoyado solo en sonidos naturales, y una mención especial para 'Nuevos métodos para planchar y morir en México', de Televisa Radio Prisa.



En Televisión Internacional, los premios han recaído en '1989. Poker am Todeszaun' de la ZDF alemana, y una mención de honor para 'Historia de un clan', de la argentina Underground Producciones; el premio internacional a la trayectoria han recaído en el influyente Jorge Ramos (Univisión) y Joaquin López Doriga (Televisa México).