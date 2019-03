Neox estrena en España la segunda temporada de Modern Family

Neox, el canal con la programación más juvenil del Grupo Antena 3, estrena mañana martes la segunda temporada de Modern Family, la comedia del momento en Estados Unidos. La serie protagonizada por Sofía Vergara cuenta con 6 Emmys, triunfó en la última edición de los Globos de Oro y acaba de recibir el galardón del Sindicato de Actores al Mejor Reparto.



Los protagonistas de Modern Family son tres estructuras familiares muy diferentes: el matrimonio tradicional con tres hijos de diferentes edades, una pareja de homosexuales que acaban de adoptar un bebé y un hombre mayor casado con una joven hispana, madre de un niño.



Cada una de estas familias tiene sus propios problemas y su forma de hacerles frente. Además, dentro de cada una se producen situaciones muchas veces hilarantes, resueltas con brillante sarcasmo.



Creada por Steven Levitan y Christopher Lloyd y producida por 20th Century Fox Television, la serie se adentra con sentido del humor sobre la institución de la familia no sólo para mostrar diferentes alternativas, sino para demostrar cómo estas alternativas pueden también convivir juntas, aunque sea con grandes dosis de ironía. Levitan y Lloyd son guionistas, entre otras, de 'Frasier', una de las más originales sitcoms de las últimas décadas.



Entre los actores del reparto, la serie cuenta con algunas caras conocidas. Es el caso de Julie Bowen, que da vida a Claire Dunphy, la madre de la familia tradicional, a la que vimos en 'Boston Legal'. Comparten cartel junto a ella, Ty Burrell ('Ley y Orden') como su marido; Sarah Hyland ('Mujeres de Manhattan'), Nolan Gould ('La hora once') y Ariel Winter ('Urgencias'), como sus tres hijos; Jesse Tyler Ferguson ('Betty') y Eric Stonestreet ('CSI') como la pareja homosexual; y Ed O'Neill ('El ala Oeste de la Casa Blanca'), como Jay Pritchett, y Sofía Vergara ('Dirty Sexy Money'), como su joven esposa Gloria.



NOVEDADES EN LA SEGUNDA TEMPORADA

La veterana actriz Celia Weston se incorpora al reparto de la serie interpretando a la madre de Cameron. Otra de las novedades de esta temporada es la ruptura de la relación que mantenían Haley y Dylan y el inicio de una historia de amor entre Manny y una bonita chica. Esto último, no hace demasiada gracia a Gloria.



"THE OLD WAGON"

En el primer episodio de la segunda temporada, Claire consigue finalmente que Phil venda su ya viejo conche familiar. Él, a regañadientes, acepta. Antes de venderlo, tiene que limpiarlo y mientras lo hacen, todos recordarán los grandes momentos vividos en él. Por otra parte, Mitchell decide construir un castillo de princesa para Lily, así que Cameron llama a Jay para que le ayude. Por ultimo, Manny invita a un amiga a casa a estudiar, lo que no gusta demasiado a Gloria.