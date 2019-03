Neox emitirá todas las temporadas de la serie 'The OC'

Neox, la cadena juvenil del Grupo Antena 3, emitirá próximamente la serie 'The OC' después de hacerse con los derechos de emisión de todas sus temporadas, según informa Fórmula TV.



Sin fecha de estreno todavía, la serie protagonizada por Mischa Barton ya se emitió en TVE en 2004. 'The OC' refleja las relaciones entre padres e hijos y los problemas de la adolescencia a través de las historias entrecruzadas de un grupo de jóvenes amigos pertenecientes a familias adineradas de una lujosa zona residencial del sur de California, el Condado de Orange. A través de sus protagonistas, la serie critica la alta sociedad de la Costa Oeste de Estados Unidos y sus falsas apariencias.



El reparto está encabezado por Benjamín McKenzie, que encarna al Ryan Atwood, junto con Meter Gallagher (Sandy Cohen), Nelly Rowan (Kirsten Cohen), Mischa Barton (Marissa Cooper), Adam Brody (Seth Cohen), Chris Carmack (Luke Ward), Melinda Clarke (Julie Cooper), Rachel Bilson (Summer Roberts) y Tate Donovan (Jimmy Cooper).



SINOPSIS 'THE OC'



La serie se centra en la figura de Ryan, un joven problemático que pide ayuda a su última opción: su abogado, Sandy Cohen, el cual le acoge en su casa de Playa Newport.



Tras llegar a su nuevo hogar, Ryan se encontrará con el desacuerdo de la esposa del abogado, Kirsten, que se opondrá radicalmente a que un delincuente se instale en su casa. Una vez convencida la esposa e instalado Ryan en la casa de invitados, conocerá a Marissa, una atractiva vecina que le llamará la atención pero que sale con Luke.



Pronto se encontrará también con el hijo del abogado, Seth, que está enamorado de Summer y que sueña con navegar con Summer hasta Tahiti. El inicio de las tramas que marcarán la primera temporada de la serie se producirá en una fiesta benéfica a la que Ryan acude junto a su familia de acogida. Allí se reencontrará con todos los amigos de Seth, con los que saldrá a divertirse una vez ha terminada la fiesta.



En esa noche y bajo la influencia del alcohol comenzarán los flirteos, las confusiones, los celos, las enemistades y las peleas. Llega para Ryan una nueva vida, nuevos amigos, nueva casa y todo no será, demasiado fácil.