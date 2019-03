Natalia Millán confiesa que sufrió acoso laboral

Natalia Millán ha confesado en un programa de televisión que sufrió acoso laboral. "Sí, no voy a decir que acosos graves, pero por supuesto que sí" decía la actriz, conocida por sus papeles en varias series como 'Un Paso Adelante', 'El Internado' o 'Velvet'.

"Lo bueno es que si ahora hay el menor atisbo de algo se verbaliza y se puede señalar a alguien. Hace años casi entraba dentro de lo normal. Que intentaran aprovecharse de ti casi que se contaba con ello", afirmaba la intérprete en cuanto a los múltiples casos de abusos y acosos que han salido últimamente en la industria del cine de Hollywood.

Además, Millán aseguró que "casi me echan de un trabajo por decir que no" aunque prefirió "no decir cuál ni quién era la persona que acosaba, pero, curiosamente, era alguien muy importante en el mundo de la cultura". Este episodio tuvo graves consecuencias en Natalia Millán, ya que revela que "hasta me hizo dudar de mi vocación. Sentí una decepción muy grande".

"Que injusto que ahora que sé más y tengo más cosas que contar y, sin embargo, nos cortan las alas ahora cuando a ellos no. En ellos las canas están bien vistas, las arrugas y en nosotras no. Para nada somos nosotras responsables, somos víctimas, pero depende también mucho del empeño que pongamos. De hecho, hemos mejorado en estos cien años gracias al valor y al tesón de esas mujeres valientes que decidieron, por ejemplo, conquistar el voto gracias a esas mujeres que hace cien años", concluye la actriz.