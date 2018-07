Nace No Solo Manga, el nuevo portal de cultura asiática de Atresmedia Digital

Atresmedia Digital amplía su oferta informativa temática con No Solo Manga (nosolomanga.com), un portal donde ponerse al día con las últimas noticias, las curiosidades y los estrenos, pero también habrá espacio para profundizar en la cultura nipona y en su historia.



Este sábado, con motivo de la Japan Weekend, que tendrá lugar este fin de semana en IFEMA (Madrid), Atresmedia Digital dará a conocer No Solo Manga.



Los internautas encontrarán en nosolomanga.com un sencillo e intuitivo menú simplifica además la navegación por sus secciones.



Anime: En ella encontrarán todo lo relacionado con la animación japonesa. Un sector que tuvo su auge en los 90 gracias a las televisiones privadas, y que actualmente se ha derivado a los canales más temáticos como Neox, que en su oferta para los más pequeños incluye series de anime como ‘Shin Chan’, ‘Rantaro’ o ‘Air Gear’, que se emite en el bloque de Neox Kidz.

En esta sección destacaremos desde las novedades que llegan a nuestro país hasta las últimas noticias que provienen de Japón.



Manga: Seguiremos muy de cerca las publicaciones de las revistas japonesas, las tendencias de ventas y, por supuesto, todas las noticias sobre licencias y publicaciones de Manga en España. Este nuevo portal se abre también al mundo 'hallyu'. Aunque el Anime y el Manga son sus dos pilares básicos, la popularidad que está adquiriendo la cultura surcoreana a través de la música, las películas y las series de televisión le hacen merecedor de un espacio. Del mismo modo, tendrán cabida todas las novedades procedentes de China, Taiwán y Tailandia, entre otros.



Cine y Televisión: Una sección especialmente dedicada al entretenimiento japonés y surcoreano, que no se olvidará del resto de países asiáticos.



Música: Un lugar para la industria musical de Corea del Sur y Japón. El 'Kpop' (Pop Surcoreano), cada vez más extendido a nivel global, tendrá en esta sección un papel protagonista. Y, por supuesto, habrá tiempo para descubrir y seguir a los 'idols' japoneses que están causando furor.



+Asia: Actualidad, cultura, gastronomía, historia, tecnología, 'cosplay'... Si te parece curioso o interesante, estará aquí. También desde esta sección se informará sobre eventos ubicados en España que nos acerquen más a estas culturas.



Con el lanzamiento de este site, Atresmedia Digital amplía una oferta de contenidos que, abanderada por antena3.com, lasexta.com y ondacero.es, ya cuenta con un gran número de portales temáticos entre los que destacan Celebrities, SeEstrena, ObjetivoTV, Tecnoxplora, Cienciaxplora, Cocinatis, Viajestic, DefconPlay, Guía Infantil, Liopardo, Correr y Fitness o las webs dedicadas a Fórmula 1 y Neox Kidz.